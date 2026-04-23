中国・重慶からマレーシアのクアラルンプールに向かう飛行機内で、客室乗務員が英語を使ったことに腹を立てた中国人女性が大騒ぎする騒動があった。新聞晨報など複数の中国メディアが伝えた。報道によると、騒動があったのは22日、マレーシアの格安航空会社（LCC）エアアジアの機内。女性は同行者が同じ便への搭乗に間に合わなかったことに不満を抱いていたとみられ、機内で長時間にわたり大声で電話をかけていた。隣席のマレーシ