華道家でタレントの假屋崎省吾が22日、自身のアメブロを更新。鎌倉の自宅で久しぶりに手料理を作ったことを報告した。【映像】假屋崎省吾、敷地面積1000坪以上の自宅（複数カット）14日に、鎌倉にある敷地面積1000坪以上の自宅を公開し「おうちもお庭も規模がすごいっ!!」「お庭にこんな階段があるなんて」など驚きの声が寄せられていた假屋崎。この日は「ほんとに久しぶりに 鎌倉の我が家で夕飯作りました〜」と切り出し、