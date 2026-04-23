華道家でタレントの假屋崎省吾が22日、自身のアメブロを更新。鎌倉の自宅で久しぶりに手料理を作ったことを報告した。

【映像】假屋崎省吾、敷地面積1000坪以上の自宅（複数カット）

14日に、鎌倉にある敷地面積1000坪以上の自宅を公開し「おうちもお庭も規模がすごいっ!!」「お庭にこんな階段があるなんて」など驚きの声が寄せられていた假屋崎。

この日は「ほんとに久しぶりに 鎌倉の我が家で夕飯作りました〜」と切り出し、メイン料理として天ぷらを作ったことを報告。具材には海老やホタテに加え、アスパラ、ゴボウ、舞茸、レンコンなど豪華な食材をふんだんに使用したといい、「カラッと揚がりました〜っ」と満足そうにつづった。

また天ぷらのほかにも、ゴボウとネギ、アオサを入れた味噌汁を用意したことを説明。「体にいいものいっぱいいただきました〜っ」と充実した食卓の様子を振り返った。

この投稿に読者からは「大量の天ぷら料理、すごいですね」「美味しそうですね〜」「いい香りがただよってきそうです!!」などのコメントが寄せられた。