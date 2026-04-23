タレントの滝沢カレンが女優・田中みな実とのプライベートショットを公開した。滝沢は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「みな実さんと椿山荘デート椿山荘でアフタヌーンティーｉｎ抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」と記し、ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（２４年７月期・フジテレビ系）で共演した女優・田中みな実との“デート”ショットをアップ。「どれもこれも緑仕様で抹茶味のい