セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、5月9日の「アイスクリームの日」向けの施策として、抹茶のアイス3商品を4月28日に全国のセブン−イレブンで発売します。【すごい】「えっ…どれもおいしそう！」これがセブン−イレブンが発売する“抹茶アイス”3品です！同社が発売するのは、京都府産宇治抹茶を100％使用し、抹茶アイスとミルクアイスを組み合わせた「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」（354.