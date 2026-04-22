大不調のメッツ米大リーグで泥沼連敗中のメッツを救おうと、地元放送局はファンと共に、驚きの作戦を実行した。試合前のまさかの“悪魔祓いの儀式”に、現地ファンからも「やって損はない」「面白すぎて死ぬ」といった声が相次いでいる。本拠地シティ・フィールドの前から中継を行ったのはメッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」。しかしどうにもレポーターのスティーブ・ゲルブス氏の装いがおかしい。首からはニンニク