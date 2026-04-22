大不調のメッツ

米大リーグで泥沼連敗中のメッツを救おうと、地元放送局はファンと共に、驚きの作戦を実行した。試合前のまさかの“悪魔祓いの儀式”に、現地ファンからも「やって損はない」「面白すぎて死ぬ」といった声が相次いでいる。

本拠地シティ・フィールドの前から中継を行ったのはメッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」。しかしどうにもレポーターのスティーブ・ゲルブス氏の装いがおかしい。首からはニンニクが連なった首飾りをして、ハーブを手にしている。「ギャリー、私たちは今、ここから嫌なムードを変えようとしています」とし、「お清めの儀式を行います」と宣言した。

続けて「まずは、ここシティ・フィールドからすべての悪霊を追い払うために、私が首から下げているこのニンニクのネックレスです。そしてもちろん、お約束のセージ（悪魔や邪気を祓うとされるハーブ）も燃やします」と説明している。

最後は「これは、11連勝……いや11連敗を取り巻く負のエネルギーを追い払い、ポジティブな空気を呼び込むためです。残り140試合、シーズンは今ここから始まります。メッツファンも集まってくれています」とファンを呼び込むと、「1、2、3」の掛け声と共に“儀式”を開始。「レッツゴー、メッツ！ レッツゴー、メッツ！」と唱えていた。

スタジオでも“悪魔祓い”は続く。天井から釣られた蹄鉄に対し、番組ホストのギャリー・コーエン氏は「これは悪霊の侵入を防ぐ結界になるんですよね」と語る。通算136勝をあげたロン・ダーリング氏も「私は休みの日に母を呼んで、ここを風水で整えてもらったので、準備は万全ですよ」と真面目な顔で解説していた。

「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xが実際の動画を公開すると、現地ファンからもコメントが相次いだ。

「やって損はないでしょ！！！！」

「どんよりした時期に雰囲気を明るくしてくれてありがとう」

「ニンニクは吸血鬼用でしょ」

「このチームをお祓いしてあげて」

「こういうのも楽しまなきゃね。スティーブ好き」

「メッツがプレーオフに行ったら、“あの時スティーブ・ゲルブスがセージ焚いたのが始まりだった”という話になるね」

「爆笑、まさかのセージ焚き」

「メッツが降霊会とは予想外すぎるけど、いいね」

「世界で一番最高の中継だ」

「もうこれ面白すぎて死ぬ メッツ最高」

連敗脱出を目指し、21日（日本時間22日）にツインズと対戦したメッツだったが、3-5で敗れ連敗を12に伸ばしている。



（THE ANSWER編集部）