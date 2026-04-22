春を告げる渡り鳥ツバメが、今年も広島市のタクシー会社にやってきました。■永嶋 凜子 記者「ツバメの鳴き声が響き渡っています。あそこにも、 あちらにも、巣が確認できます。 ツバメの巣は約20個あるということです。」広島市東区の「つばめ交通」です。ビルが建ってから35年以上にわたり毎年欠かさず、この季節にツバメが訪れています。■つばめ交通 企画室山内 康平 室長「毎年ですけど、ほっこりしますよね。こ