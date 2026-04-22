北海道札幌市で26歳の中国人男性が行方不明になっている。中国メディアの封面新聞などが22日に報じた。記事によると、行方が分からなくなっているのは王瀟（ワン・シアオ）さん。王さんは4月11日午後11時半ごろ、知人との集まりに参加した後、一人でタクシーに乗ってその場を後にしてから連絡が取れなくなっている。家族によると、それ以降は会社にも出勤しておらず、携帯電話もつながらない状態が続いている。翌12日に王さんの恋