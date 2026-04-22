ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で4月21日から30日までタイムセールを開催する。「期間限定タイムセール！」と記載のある全方面の全発地のプランが対象となる。出発期間は4月22日から2027年3月28日宿泊分まで。1グループ最大3万円が割引となるクーポンも配布する。4月21日・22日は、6月30日出発分までの一部プランをさらに割安で販売する。「いち押しレンタカー」で