乃木坂46の川〓桜（22）が22日までにXを更新。自身のファースト写真集「エチュード」（新潮社）の無断転載などについて注意喚起を行った。川〓は、「【重要】本写真集の無断転載・共有についてのお願いと警告」とした新潮社の声明を添付。声明では「誠に残念ながら、現在、X（旧Twitter）をはじめとするSNS等のインターネット上、アプリにおいて、上記に該当する無断転載・共有、ならびに無断複製物の販売行為が複数確認されており