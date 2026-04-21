金脈は、まだ尽きない。米老舗誌「ベースボール・アメリカ」が焦点を当てたのは、今季も圧倒的戦力を誇るドジャースが、７月１１、１２日（日本時間同１２、１３日）に米フィラデルフィアで行われる２０２６年ＭＬＢドラフトでも一切手を緩めていない実態だ。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らを獲得してきた常勝軍団は、補強の舞台をメジャーやＮＰＢだけに限定していない。アマ球界の「次