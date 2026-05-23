菊池は今季開幕投手を務めるも7先発で防御率5.81エンゼルスは22日（日本時間23日）、菊池雄星投手を60日間の負傷者リスト（IL）に移行したことを発表した。復帰までは最短でも7月以降が見込まれる。日本の土曜に届いた悲報に、日米ファンも落胆している。今年3月のWBCで初めて侍ジャパンに選出された菊池は、レギュラーシーズンでも開幕投手を務めてスタート。しかし4月29日（同30日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際