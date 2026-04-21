三井不動産と日立製作所は、三井不動産が保有する全国約200棟のオフィスビルを統括する危機管理センターの災害対応力強化に向け、生成AIの一つである小規模言語モデル(SLM)を活用したオフライン型災害対策支援システムの共同開発を開始した。三井不動産の危機管理センター同システムは、三井不動産の危機管理ノウハウと、日立のビルソリューションにおける経験・AI技術を融合させた取り組み。大規模災害時に懸念される通信遮断や外