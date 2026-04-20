7年ぶりの宮島開催となるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が21日、開幕する。20日は前検が行われた。白井英治（49＝山口）は前節の桐生70周年をイン逃げで優勝。22年9月の徳山69周年以来となるG1制覇を達成した。「リズム的にいいですし、マスターズのタイトルを獲ってみたい」当地はデビュー初1着の思い出の水面で、20年9月の66周年を皮切りにオールスターを含めて目下4節連続優出中と抜群の水面実績を誇る。