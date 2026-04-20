すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店「しゃぶ葉」が、北海道産の牛肩ロースやラム肉が楽しめる「北海道産牛肩ロース食べ放題」を4月24日から数量限定で販売します。【写真】えー！豪華！ラムしゃぶコース「北海道味噌だし」も！価格一覧も公開！「北海道産牛肩ロース食べ放題」は、「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」と「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題