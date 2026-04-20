2026年4月19日、中国メディアの第一財経は、北京で開催された人型ロボットによるハーフマラソン大会で、中国スマートフォン大手・栄耀（オナー）の「閃電」が50分26秒で優勝し、人類のハーフマラソン世界記録を約7分上回ったと報じた。エンジニアが明かした「秘訣」についても伝えている。記事によると、大会は19日午前に北京市亦荘で開催され、26ブランド、計300台以上の人型ロボットが参加。優勝した「閃電」のタイムは、今年3月