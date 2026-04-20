2月17日、東京都美術館で開かれた「第100回国風盆栽展」を鑑賞された天皇ご一家。天皇陛下は中学時代に「じい」との愛称で呼ばれるほどの盆栽好きだったことでも知られるが、長女・愛子さまも古葉の手入れに関する質問を投げかけるなど、熱心に鑑賞されていたという。【写真を見る】愛子さまの書をはじめ、宮内庁職員の文化祭に出品された作品の数々こうした教養あふれる愛子さまの振る舞いを受けて、これまで受けてこられた"