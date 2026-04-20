CORTISが、4月20日午後6時、新曲「REDRED」の音源およびミュージックビデオを公開。5月4日にリリースされる『GREENGREEN』のタイトル曲を先行公開し、本格的なカムバック活動を開始する。「REDRED」は、CORTISが追求する方向を「GREEN」、警戒するものを「RED」になぞらえて表現した楽曲。メンバーたちのアイデアから始まった曲の素材と、個性あふれる歌詞がポイント。サウンドも新鮮で、無骨な電子音と反復的でキャッチーなビート