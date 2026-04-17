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米１０年債利回りは４．２８４%で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:32）（日本時間21:32）（%） 米2年債 3.752（-0.022） 米10年債4.284（-0.028） 米30年債4.910（-0.023） ドイツ3.015（-0.017） 英国4.830（-0.017） カナダ3.471（-0.032） 豪州4.995（+0.040） 日本2.411（+0.008） ※米債以外は10年物