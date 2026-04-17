【書評】『遠い声、遠い部屋』／トルーマン・カポーティ・著／村上春樹・訳／新潮文庫／935円【評者】東山彰良（作家）母親を亡くした十三歳の少年が、生き別れの父親と暮らすために、縁もゆかりもない町へとやってくる。アメリカ南部の、ほとんど陸の孤島とも言える寂れた町だ。長旅の末に主人公のジョエルが目的の屋敷へたどり着いてみれば、当の父親はさっぱり姿を見せず、かわりに父親の再婚相手とその従弟との奇妙な共同生