今西和男（サンフレッチェ広島 元GM／総監督）サッカー日本代表の森保一監督の恩師である今西和男（いまにし・かずお）さんが16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳。今西さんは22年10月、本紙のインタビューに応じ、森保監督との秘話について語っていた。その記事を改めて掲載する。元日本代表“闘将”だけが知る森保一監督の素顔と能力 「ドーハの悲劇」でも共にピッチに◇◇◇「ワシは（JR）広