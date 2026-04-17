ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が17日、それぞれのSNSを更新し、今シーズン限りで引退することを発表した。【写真】金メダルを掲げ氷上で最高の笑顔…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表＜報告全文＞2人はそれぞれのSNSで連名で「この度、三浦璃来・木原