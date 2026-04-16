任期の折り返しを迎えた、遠藤市政をシリーズで検証しています。4月16日は、遠藤市長が民間委託の復活を公約で掲げた「阿波踊り」についてです。 400年以上の歴史を持つ、徳島の夏の風物詩「阿波踊り」。2025年の徳島市の阿波踊りには約111万人が訪れ、熱気に包まれた会場で多くの人が踊りに酔いしれました。 （2019年徳島市・遠藤彰良 市長）「民間企業としての発想力に大きな期待をしている」「徳島市としては