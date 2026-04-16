えんぷていが、2026年6月10日(水)にセルフタイトルを冠した3rdアルバム『えんぷてい』をリリースすることが決定した。バンドは2020年、奥中康一郎(Vo, G)、比志島國和(G)、石嶋一貴(Key)の3人で名古屋にて結成。新メンバーに神谷幸宏(Dr)、赤塚舜(Ba)を迎え、現在は東京を拠点に活動しており、今年3月には恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブ＜えんぷてい単独公演＞を成功させた。今回リリースが決定した3rdアルバム『えんぷてい』は