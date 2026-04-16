えんぷていが、2026年6月10日(水)にセルフタイトルを冠した3rdアルバム『えんぷてい』をリリースすることが決定した。

バンドは2020年、奥中康一郎(Vo, G)、比志島國和(G)、石嶋一貴(Key)の3人で名古屋にて結成。新メンバーに神谷幸宏(Dr)、赤塚舜(Ba)を迎え、現在は東京を拠点に活動しており、今年3月には恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブ＜えんぷてい単独公演＞を成功させた。

今回リリースが決定した3rdアルバム『えんぷてい』は、えんぷていの哲学が結実したフルアルバム。シングルカットされた「夏よ」「SWEATER」「だから」「バタフライエフェクト」ほか、全10曲を収録。結成当初に自主制作でリリースしたシングル「コンクリートルーム」に収録されている「煙」を現メンバーで再録した音源も収録された、ボリュームのある一枚に仕上がっている。リリース形態は完全生産限定なるので、予約はお早めに。

6月には、3rdアルバム『えんぷてい』を提げたワンマンツアー＜SELF TITLED TOUR＞の開催も決定している。こちらは6月19日(金)名古屋JAMMIN’から始まり、6月20日(土) は大阪CONPASS、6月27日(土)渋谷 WWWにてツアーファイナルを迎える。チケットは各プレイガイドにて一般発売中。

■えんぷてい＜SELF TITLED TOUR＞ 2026.6.19(金)名古屋 JAMMIN’

OPEN 18:15 / START 19:00 2026.6.20(土)大阪 CONPASS

OPEN 17:30 / START 18:00 2026.6.27(土)渋谷 WWW

OPEN 17:15 / START 18:00 【チケット】

ぴあ：https://w.pia.jp/t/emptei-selftitledtour/

ローチケ：https://l-tike.com/emptei/

イープラス：https://eplus.jp/emptei/

※電子チケットのみ ※お一人さま4枚まで