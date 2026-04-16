グランドツアラーらしい快適性高度な技術で構成された、アストン マーティン・ヴァルハラ。風通しの良さを意識したパッケージングだと、同社は主張する。事実、見た目からは想像できないほど柔軟に足回りは伸縮し、グランドツアラーらしい快適性を備えている。【画像】未だかつてなく紛れもないヴァルハラ競合の849テスタロッサとレヴエルトヴァルキリーも全147枚巨大なアクティブウイングは、最大600kgという巨大なダウン