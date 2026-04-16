グランドツアラーらしい快適性

高度な技術で構成された、アストン マーティン・ヴァルハラ。風通しの良さを意識したパッケージングだと、同社は主張する。事実、見た目からは想像できないほど柔軟に足回りは伸縮し、グランドツアラーらしい快適性を備えている。

【画像】未だかつてなく紛れもない ヴァルハラ 競合の849テスタロッサとレヴエルト ヴァルキリーも 全147枚

巨大なアクティブウイングは、最大600kgという巨大なダウンフォースを生み出す一方、時速150マイル（約241km/h）以上では効果を弱め、サスペンションを過度に引き締める必要性をなくしている。結果として、滑らかな乗り心地が実現された。



アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）

今回の試乗は、スペイン北部。市街地には速度抑制用のスピードバンプが点在しているが、車高は充分あり、ノーズリフト機能は使う必要がないとか。プロトタイプ・レーシングカーに近い姿でも、ちゃんと日常性も備わる。

ボディシェルはカーボンファイバー製。極めて高剛性で、サスペンションの硬さは直接乗り心地へ影響する。しかし、アストン マーティンは粗野な運転体験を望んでいない。居心地の良さを、感じて欲しいと考えているはず。

公道では見事なまでに運転しやすい

ドライブモードは、EV、スポーツ、スポーツ＋、レースの4種類から選べる。任意で、パワートレインやサスペンションの設定を登録することもできる。

EVモードでも、コクピットで聞こえる走行時のノイズは意外と大きい。とはいえ、閑静な住宅地から出発する場合、現代では必要なモードだろう。



アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）

郊外へ出たところで、スポーツ・モードへ。フィーリングはとても自然。フェラーリ849 テスタロッサのように、複雑な技術でも統一感を生もうという努力が垣間見れる。果たして、公道では見事なまでに運転しやすい。

ステアリングやサスペンションは滑らかに動き、反応は一貫している。エンジンの反応は極めてリニア。路面を流れるように進む。ブレーキディスクは、前が直径410mm、後ろが390mmで、限界へ追い込むのが難しいほど大径といえる。

鍵を握る基本的な動的能力の高さ

アストン マーティンへ期待する、興奮も楽しめる。フラットプレーン・クランクのV8エンジンは、胸が苦しくなるような咆哮は放たないものの、50km/h前後で3速からの加速力は驚異的。カーボン製モノコックを介した、音響体験もダイレクトだ。

それでも、公道では実力を解放しきれない。準備されたスペインのナバラ・サーキットは雨上がりで、高いギアでレブリミット付近を活用することが難しかったが。



アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）

サウンドは、ドライでダイナミック。フェラーリのフラットプレーン・ユニットのようなエッジーな響きではなく、鳥肌を誘うほどではないが、筆者は気に入った。そして、最高出力1079ps、乾燥重量1655kgのスーパーカーでありながら、驚異的に扱いやすい。

アストン マーティンの担当者は、その鍵は基本的な動的能力の高さにあると説明する。前後のブレーキを高精度で制御し、回頭性を高めるトルクベクタリングのような技術を活かすには、優れた操縦性が不可欠だと話す。

体験は紛れもなくアストン マーティン

レース・モードを選び、電子アシストを徐々に弱める。ダンパーをソフト側へ振り、荷重移動を許しつつグリップ力を稼いでみる。ヴァルハラは、濡れたアスファルトでも息を呑むような旋回速度を披露。アンダーステアは、ブレーキングで抑えられる。

グリップの限界は、徐々に重くなるステアリングホイールで把握できる。コーナーへ飛び込めば、ボディの中心が軸のようにシャシーは振る舞い、パワーを与えると緩やかにスライド。感動的にコントロールしやすい。



アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）

フロントの2基のモーターは、ノーズの向きを整えるべく介入するが、効きは穏やかで控えめ。まるで、ヴァルハラのすべてを自分が操っているような感覚を得られる。ステアリングもブレーキも、アクセルも、すべてが自然。極めて複雑なシステムなのに。

未だかつてないアストン マーティンといえる、ヴァルハラ。しかし突き詰めれば、体験は紛れもなくアストン マーティン。運転する喜びが、創造の核心にはあった。

アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）のスペック

英国価格：85万ポンド（約1億7850万円）

全長：4727mm

全幅：2014mm

全高：1161mm

最高速度：349km/h

0-100km/h加速：2.5秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1655kg

パワートレイン：V型8気筒3892cc ツインターボチャージャー＋トリプルモーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：1079ps（システム総合）

最大トルク：111.9kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動



アストン マーティン・ヴァルハラ（英国仕様）