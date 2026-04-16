元テレビ東京でフリーの大橋未歩アナウンサーが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。３年前に移住した米ニューヨークでの生活の一端を明かす一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、ＭＣの上田晋也に「大橋さんは洗濯をまめにやる方？」と聞かれると「まったくやらないんですね。今、家の中に洗濯機がないんですよ」と明かして共演