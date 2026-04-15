日本導入がアナウンスされたFire TVの新UI Amazonは、Fire TVシリーズ向けにホーム画面のデザインやコンテンツ・アプリの表示方法、操作性を刷新した新しいUI(ユーザーインターフェース)の提供を日本でも開始する。新しいUIでは日本向けに開発した「アニメ タブ」も用意する。まずは4月30日に出荷開始する新しい「Fire TV Stick HD」から提供し、その後は現行のFire TVモデルにも順次展開