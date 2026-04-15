立ち絵がもちょもちょ動きまくるゆっくり実況『F.A.L』をご紹介します。立ち絵がもちょもちょ動きまくるゆっくり実況『F.A.L』今週のピックアップ『【ゆっくり実況】薄給バイトを逃げた先は命懸けのロシアンルーレット【Buckshot Roulette】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします。F.A.Lさん：「立ち絵がいっぱい動く『ゆっくり実況』動画を作っています。『F.A.L』です。よろしくお願いします」――YouTubeでのご活動を始めた