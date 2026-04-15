立ち絵がもちょもちょ動きまくるゆっくり実況『F.A.L』をご紹介します。

立ち絵がもちょもちょ動きまくるゆっくり実況『F.A.L』

今週のピックアップ

『【ゆっくり実況】薄給バイトを逃げた先は命懸けのロシアンルーレット【Buckshot Roulette】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

F.A.Lさん：「立ち絵がいっぱい動く『ゆっくり実況』動画を作っています。『F.A.L』です。よろしくお願いします」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

F.A.Lさん：「イラストの専門学校に入学した時に、学校以外でも新しいことを始めてみようかなと思って始めたのが動画投稿ですね。YouTubeでゆっくり実況というカテゴリが好きだったんですけど、その中でもとあるゆっくり実況者さんが投稿されていた動画で『ゲームに合わせて立ち絵が動く』というのを初めて見かけ、その絵面の楽しさに感動しまして、自分でもこういう動画を作ってみたいなって思ったのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

F.A.Lさん：「『Buckshot Roulette』の動画です。 この動画の立ち絵をXに投稿したことで、自分のことを認知してもらえるようになりました。動画投稿を本気でやろうと思うきっかけになった、結構大事な動画なのでおすすめです。同じゲームを何度か動画にしているんですが、最初の動画とそこから1年後の動画で、編集の仕方や立ち絵が変わっていく様子を見比べるのも面白いので、ぜひ見てみてください 。

動画を作る上で大変だったことは、自分の編集の仕方が前例がないというか、他の人がやっているのを一切見たことないので参考にする動画がなくて『どう動かすのが正解なんだろう』と迷走して、見た目以上に時間をかけて編集したのは結構大変だったところですね」

【ゆっくり実況】薄給バイトを逃げた先は命懸けのロシアンルーレット【Buckshot Roulette】

https://www.youtube.com/watch?v=JWdWEzDfX4M



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

F.A.Lさん：「興味があれば、ぜひ私の動画を見に来てください！」

前例のない独自の編集スタイルで、立ち絵がもちょもちょ動きまくる個性豊かなゆっくり実況を発信し続ける『F.A.L』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『F.A.L』

https://www.youtube.com/@FLW1408

Xのアカウント『F.A.L』

https://x.com/FLW1408

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島