「Phone (4a) Pro」 Nothing Technology Japanは、「ミッドレンジのスマートフォンを再定義する」と謳う「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」を日本でも発売する。Phone (4a)は8＋128GBが58,800円からで、5月8日発売。Phone (4a) Proは12＋256GBのみで79,800円、4月22日発売。 「Phone (4a)」 Phone (4a)は8＋256GBも用意し、価格は64,800円。カラー展開はPhone (4a) Proがブラック、シルバー、ピンク