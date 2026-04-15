大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で男が「自宅で殺害し夜中に車で運んだ」などと供述していることが新たに分かりました。

警察は、遺体は行方不明となっている県内の10代の女性とみて身元の確認を急いでいます。

◆TOS渡辺一平記者

「遺体が発見されて3日目のきょうも姫野容疑者のアパートで家宅捜索が行われている姫野容疑者は自宅で殺害したなどと供述している」

この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の無職姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。

県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて捜査の段階で姫野容疑者の関与が浮上。供述などをもとに警察が山の中を捜索したところ身元不明の遺体が見つかりました。

遺体発見現場付近

その後、遺体の性別は「女性」で死因は「頸髄損傷」と判明。警察は「他殺」と断定していて「行方不明の女性の身体的特徴と矛盾はない」と説明しています。

また、捜査関係者によりますと姫野容疑者は「自宅で殺害して夜中に車で運んだ」などと供述していることが新たに分かりました。

県警の平松伸二本部長は14日の定例会見で今回の事件について「事案の全容解明に向けて捜査を進めていく」と話しました。

警察は遺体は行方不明となっている女性と見て引き続きDNA鑑定などで身元の確認を急いでいます。

テレビ大分

これまでの事件の経緯などを振り返ります。事件の発端は県内に住む10代後半の女性が行方不明になったことです。

女性は3月2日の午後11時半ごろ母親が自宅で目撃したのを最後に行方がわからなくなっています。母親はその2日後に警察に行方不明者届を提出。

警察が防犯カメラなどを捜査した結果姫野容疑者の関与が浮上しました。そして4月11日に警察は姫野容疑者を任意同行し供述などをもとに豊後大野市の山中の捜索を開始。

翌12日の午後1時20分ごろ、姫野容疑者の自宅からおよそ50キロ離れた宮崎県との県境に近い山中の崖で身元不明の遺体が見つかりました。そして、13日司法解剖の結果が判明。性別は「女性」。死因は「頸髄損傷」でした。

首の傷は頸髄まで届きほぼ即死状態だったとみられ警察は「他殺」と断定しています。

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また、遺体は死後1か月ほどが経ち腐敗が進んでいましたが行方不明の女性の身体的な特徴と矛盾はないということです。

続いて、姫野容疑者の取り調べについての内容です。姫野容疑者は遺体を遺棄したことを認めています。

また、捜査関係者によりますと行方不明の女性について「インターネットで2月ごろに知り合い数回あった」などと話しているということです。

さらに、行方不明の女性を「自宅で殺害し夜中に車で運んだ」などとも話していて姫野容疑者の車は押収されています。

警察は、遺体の身元の確認を急ぐとともに姫野容疑者が行方不明の女性を殺害した可能性があるとして調べています。