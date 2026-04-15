「いい子はもうやめる」と宣言したスウェーデンのエバ・ブッシュ副首相兼エネルギー産業大臣（写真：ロイター/アフロ）ホルムズ海峡が緊迫し、「原油が止まったら日本はどうなる」という話が飛び交っている。一方、EUでは別のエネルギー危機も進行している。欧州の「脱炭素の優等生」スウェーデンがEUのエネルギー政策に反旗を翻したからだ。スウェーデンの電源構成は、おおまかに言って水力約40％、原子力約30％、風力約20％。