俳優の井浦新（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。「うちの小さな植物園の山椒の木」と書き出し、青々とした山椒や、山椒を使った手料理を披露した。【写真一覧】「一流レストランのよう」ファン絶賛、井浦新の自家製“葉山椒”使った手料理井浦は「うちの小さな植物園の山椒の木この2週間くらいで一斉に新芽が芽吹いてきた葉山椒が美味しいのは蝶たちも知っているから舞いはじめるといつのまにか幼虫たちが美