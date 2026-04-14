井浦新、自宅収穫の“葉山椒”で絶品イタリアン披露 “ガチ料理”に称賛の声「一流レストランのよう」「センスもバツグン」
俳優の井浦新（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。「うちの小さな植物園の山椒の木」と書き出し、青々とした山椒や、山椒を使った手料理を披露した。
【写真一覧】「一流レストランのよう」ファン絶賛、井浦新の自家製“葉山椒”使った手料理
井浦は「うちの小さな植物園の山椒の木 この2週間くらいで一斉に新芽が芽吹いてきた 葉山椒が美味しいのは蝶たちも知っているから 舞いはじめるといつのまにか幼虫たちが 美味しそうに食べている」とつづり、成長した山椒の写真を複数枚公開している。
続けて「まだ蝶のいない芽吹いたばかりの今が一番美味しい時 収穫して葉を一枚一枚とる山椒しごとしていると 部屋が爽やかな香りにつつまれる」と、収穫した際の写真もアップした。
「葉山椒のジェノベーゼがどうしてもたべたくなり 味付けや薬味は和食でスタイルはイタリアンの 葉山椒と筍のジェノベーゼクリームリゾットと タコとアボガドのわさび醤油サラダをつくってみた ディ・モールト！ディ・モールト！ブオニッシモ」（原文ママ）と、モダンな感性が光る手料理の数々を披露している。
コメント欄には「料理のセンスもバツグン」「美味しいやろうなぁ〜」「葉山椒、摘みたて綺麗ですね」「すごく綺麗な緑」「一流レストランのよう」「リゾットもサラダもめちゃくちゃ、美味しそうです」などと、手料理を称賛する声が集まっていた。
【写真一覧】「一流レストランのよう」ファン絶賛、井浦新の自家製“葉山椒”使った手料理
井浦は「うちの小さな植物園の山椒の木 この2週間くらいで一斉に新芽が芽吹いてきた 葉山椒が美味しいのは蝶たちも知っているから 舞いはじめるといつのまにか幼虫たちが 美味しそうに食べている」とつづり、成長した山椒の写真を複数枚公開している。
「葉山椒のジェノベーゼがどうしてもたべたくなり 味付けや薬味は和食でスタイルはイタリアンの 葉山椒と筍のジェノベーゼクリームリゾットと タコとアボガドのわさび醤油サラダをつくってみた ディ・モールト！ディ・モールト！ブオニッシモ」（原文ママ）と、モダンな感性が光る手料理の数々を披露している。
コメント欄には「料理のセンスもバツグン」「美味しいやろうなぁ〜」「葉山椒、摘みたて綺麗ですね」「すごく綺麗な緑」「一流レストランのよう」「リゾットもサラダもめちゃくちゃ、美味しそうです」などと、手料理を称賛する声が集まっていた。