Huaweiが折りたたみ式スマートフォン「Huawei Pura X Max」のビジュアルを公開しました。縦長の状態から横向きに開く形となっており、「業界初の水平折りたたみ式スマートフォン」と報じられています。先锋设计，颜值Max。#华为PuraXMax#内外皆瞩目。https://m.weibo.cn/detail/5287195914013746余承东携Pura X Max入驻小红书，新机外观同步