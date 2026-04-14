【モデルプレス＝2026/04/14】4月15日発売の「週刊少年マガジン」20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続で「週刊少年マガジン」をジャックする。【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣◆櫻坂46、4号連続ジャック20号の表紙と巻頭グラビアには守屋麗奈、巻中グラビアには谷口愛季、巻末グラビアには浅井恋乃未が登場。各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員に