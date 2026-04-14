櫻坂46「週刊少年マガジン」4号連続ジャック 表紙は守屋麗奈・大園玲・田村保乃・山崎天
【モデルプレス＝2026/04/14】4月15日発売の「週刊少年マガジン」20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続で「週刊少年マガジン」をジャックする。
【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣
20号の表紙と巻頭グラビアには守屋麗奈、巻中グラビアには谷口愛季、巻末グラビアには浅井恋乃未が登場。各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員に「ポストカードセット」がプレゼントされる。
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22／23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆櫻坂46、4号連続ジャック
20号の表紙と巻頭グラビアには守屋麗奈、巻中グラビアには谷口愛季、巻末グラビアには浅井恋乃未が登場。各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員に「ポストカードセット」がプレゼントされる。
◆登場メンバー一覧
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22／23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
（modelpress編集部）
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