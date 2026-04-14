守屋麗奈：撮影／HIROKAZU、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）

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【モデルプレス＝2026/04/14】4月15日発売の「週刊少年マガジン」20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続で「週刊少年マガジン」をジャックする。

【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣

◆櫻坂46、4号連続ジャック


20号の表紙と巻頭グラビアには守屋麗奈、巻中グラビアには谷口愛季、巻末グラビアには浅井恋乃未が登場。各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員に「ポストカードセット」がプレゼントされる。

◆登場メンバー一覧


20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア　守屋麗奈
巻中グラビア　谷口愛季
巻末グラビア　浅井恋乃未

21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア　大園玲
巻中グラビア　村山美羽
巻末グラビア　稲熊ひな

22／23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア　田村保乃
巻中グラビア　山下瞳月
巻末グラビア　山川宇衣

24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア　山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア　小島凪紗
巻末グラビア　佐藤愛桜

（modelpress編集部）

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