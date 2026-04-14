★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３蓄電池 ４宇宙開発関連 ５半導体製造装置 ６フィジカルＡＩ ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８防衛 ９ＪＰＸ日経４００ １０人工知能 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体製造装置」が５位にランクインしている。 生成ＡＩ市場の社会実装が加速するなか、普及速度だけではなくＡＩ技術の