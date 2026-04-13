BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」に、オフィシャルPRサポーターズとして参加が決定した人気配信者・クリエーターの情報を発表しました。オフィシャルPRサポーターズには、SANNINSHOWからドンピシャ氏・ぺちゃんこ氏、M.S.S ProjectからFB777氏・eoheoh氏、そしてSPYGEA氏、おにや氏、