¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummit PUNCH¡× »°¿Í¾Î¡¦M.S.S Project¡¦SPYGEA¡¦¤ª¤Ë¤ä¡¦¥É¥°¥ÞÉ÷¸«¤Ê¤É¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ»²²Ã·èÄê
BitSummit¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µþÅÔ¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¤Ç2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummit PUNCH¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥µ¥ß¥Ã¥È ¥Ñ¥ó¥Á¡Ë¡×¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢SANNINSHOW¤«¤é¥É¥ó¥Ô¥·¥ã»á¡¦¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³»á¡¢M.S.S Project¤«¤éFB777»á¡¦eoheoh»á¡¢¤½¤·¤ÆSPYGEA»á¡¢¤ª¤Ë¤ä»á¡¢¥É¥°¥ÞÉ÷¸«»á¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇBitSummit¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸ø³«ÇÛ¿®
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖCREATORS TALK¡×¤ò¸ø³«ÇÛ¿®¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯ÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛFB777¡ÊM.S.S Project¡Ë¡¦eoheoh¡ÊM.S.S Project¡Ë¡¦¥É¥°¥ÞÉ÷¸«
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:30¡Á11:30¡¢2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë10:30¡Á11:30
¡Ú²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®Àè¡Û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«ÇÛ¿®¡¦BitSummit¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤¹¸ø¼°ÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®
Æ±¤¸¤¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤¿¤Á¤¬BitSummit½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤¹¸ø¼°ÈÖÁÈ¡ÖPUNCH PLAY LIVE¡×¤òÇÛ¿®¡£23Æü¡¢24Æü¤Î1Éô¤Ç¤ÏSPYGEA¡¦¤ª¤Ë¤ä¡¢23Æü¤Î2Éô¤Ç¤ÏM.S.S Project¤ÎFB777¡¦eoheoh¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥°¥ÞÉ÷¸«¡¢24Æü¤Î2Éô¤Ç¤ÏSANNINSHOW¤Î¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡¦¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤¬½Ð±é¡£³ÆÉô¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Éô¡¦5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô¡ä
¡Ú¤´½Ð±é¼Ô¡ÛSPYGEA¡¦¤ª¤Ë¤ä
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:45¡Á14:15¡¢2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë11:45¡Á14:15
¡Ú²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®Àè¡Û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«ÇÛ¿®¡¦BitSummit¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ã5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë2Éô¡ä
¡Ú¤´½Ð±é¼Ô¡ÛFB777¡ÊM.S.S Project¡Ë¡¦eoheoh¡ÊM.S.S Project¡Ë¡¦¥É¥°¥ÞÉ÷¸«
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:30¡Á17:00
¡Ú²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®Àè¡Û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«ÇÛ¿®¡¦BitSummit¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ã5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡ä
¡Ú¤´½Ð±é¼Ô¡Û¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ÊSANNINSHOW¡Ë¡¦¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¡ÊSANNINSHOW¡Ë
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë14:30¡Á17:00
¡Ú²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®Àè¡Û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«ÇÛ¿®¡¦BitSummit¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ãBitSummit PUNCH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã(SANNINSHOW) https://x.com/DONPISHA22
¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³(SANNINSHOW) https://x.com/pechanko24
FB777¡ÊM.S.S Project¡Ë https://x.com/FB77777
eoheoh¡ÊM.S.S Project¡Ë https://x.com/eoheoh_out
SPYGEA https://x.com/spygea_jp
¤ª¤Ë¤ä https://x.com/oniyanogame
¥É¥°¥ÞÉ÷¸« https://x.com/siteqube
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ä
Xsolla
KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY
³ô¼°²ñ¼Ò Cygames
¡ã¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
PixAI
AWS
¡ã¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ä
©Konami Digital Entertainment
³ô¼°²ñ¼Ò¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥®¥ë¥É
³ô¼°²ñ¼ÒEel Game Studio
¡ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ä
µþÅÔ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿³Ø±¡
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à
RCGS
¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥ó¥Æ¥ë¡¼¥à µþÅÔ
Osaka Visual Arts Academy
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
TikTok for Gaming
Pangle
¶ÌÇµ¸÷¼òÂ¤
CAMPFIRE
¡ãÊªÈÎ¡ä
SUPERDELUXE GAMES
fYtO
¡ãFOOD¡ä
58DINER
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¥®¥ë¥É¥Ð¥Ï¥à¡¼¥È·
ÞÉÁðÍè¡¹¸®
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¥³¡¼¥Ò¡¼
³ô¼°²ñ¼ÒBAKERU
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ä
¥Õ¥¡¥ßÄÌ
ÅÅ·â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®
IGN JAPAN
Game*Spark
4Gamer.net
ÇÃÒýÕ¨ÆÃ
VGC
¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¥º
AUTOMATON
Indie Freaks
ÅÅ¥Õ¥¡¥ß¥Ë¥³¥²¡¼¥Þ¡¼
INVEN
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ä
BIC Festival 2026
Taipei Game Show
Gamirror Games
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦
¥²¡¼¥à¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
TAIWAN ACADEMIA INDUSTRY CONSORTIUM
Games Ground
London Games Festival
µþ¤Þ¤Õ¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢¡Ë
G-EIGHT Game Show
Day of the Devs
´ë¶È½ÐÅ¸¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Black Lantern Collective
¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸
lablab
Ã£À®ÅÅ´ï³ô¼°²ñ¼Ò
Silkroad Studios
³«ºÅ³µÍ×
BitSummit PUNCH¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥µ¥ß¥Ã¥È ¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¼çºÅ¡§BitSummit¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥²¡¼¥à¶¨²ñ¡ÊJIGA¡Ë
(¥¥å¡¼¡¦¥²¡¼¥à¥¹¡¿¥Ô¥°¥ß¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿Skeleton Crew Studio¡¿ BlackSheep Consulting)
µþÅÔÉÜ
¶¦ºÅ¡§KYOTO CMEX
À©ºî¡§¥ª¥ê¥³¥à
BitSummit
http://bitsummit.org/