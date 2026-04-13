見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』から生まれた音楽トーク番組『騒音上等！音鳴り部』。“部長”盛山晋太郎（見取り図）と“副部長”菊池風磨（timelesz）が、これまでさまざまな“入部希望者”ことゲストアーティストを招き、その魅力に迫ってきた。4月10日（金）に1時間スペシャルで放送された同番組に、新体制で激動の1年を駆け抜けたtimeleszがゲスト出演。新メンバーを徹底解剖していくなかで、寺西拓人の意外な一面