千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。4月12日（日）の同番組では、“ギャンブル芸人”のまさかの的中にスタジオが大熱狂する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」が放送され、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着した。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつまぶしを食