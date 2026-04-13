千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

4月12日（日）の同番組では、“ギャンブル芸人”のまさかの的中にスタジオが大熱狂する場面があった。

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今回は、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」が放送され、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着した。

名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど、勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。

また、パドックでは「G1馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと、奇行を連発しながらも3レース連続で外し、累計51000円の負けを抱えてしまう。

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そして迎えた最終の第5レース、これまでの理論を捨てて1番人気と2番人気を軸にした「3連単全通り」を50000円分購入。さらに「馬は人参が好きだから」とオレンジのパーカーに緑の帽子という“人参のコスプレ”をしてレースを見守った。

すると、ノーマークだった10番人気の馬が2着に飛び込む大波乱となり、見事3連単が的中。払い戻し機で「限度額を超えてます」と表示され、窓口で手渡された金額はなんと186万9800円。

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トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は「ええー！」「すげー！」と絶叫の嵐に。

ノブは「2000円が186万9800円…ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなった。