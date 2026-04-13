フランクフルト?のFW神代慶人が豪快ボレー弾冬の移籍市場でロアッソ熊本からドイツ5部フランクフルト?に加入したFW神代慶人は、4月11日の第27節VfBマルブルグ戦で1得点を挙げて、3-1の勝利に貢献した。U-20日本代表FWは、リーグ戦6試合で通算ゴール数を3点としている。神代のゴールはチームの3点目で、後半38分に決まった。DFニコ・オチョイスキが右からのCKをゴール前に入れると、エリア内でDFのマークを外して右足で合わせる