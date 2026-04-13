ジムニー ノマドによるオフロードを想定した走行体験会の様子 スズキ公式のジムニーファンイベントが初開催。鈴木俊宏社長も参加！ 日本を代表する小型本格クロカン「スズキ・ジムニー」の人気は衰え知らずで、一時期より納期は短縮されたものの、現在でも新車のウェイティング状態が続いている。そのような活況を追い風に、2026年3月28日、スズキ公式のジムニーファンイベント「Jimny Day in 湖