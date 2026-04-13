Googleニュースにはユーザーの個人的な興味に合わせてカスタマイズされたニュースが表示される「おすすめ」セクションがありますが、そんなおすすめにニュースではなく仮想通貨で賭け事を行う予測市場であるPolymarketの賭け情報が表示されていたことが報じられました。Googleは「一時的に誤って表示された」と説明しています。Google News Now Prominently Featuring Polymarket Bets Instead of Actual Journalismhttps://futuri