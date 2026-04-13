12日放送のABEMA『チャンスの時間』では、『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」を届けた。“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費される現状に危機感を抱いた芸人仲間たちが、渡辺にチャーハンを引退させるべく集結した。【番組カット】チャーハンを持ち…激走する渡辺銀次スタジ